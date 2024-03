Napoli e provincia – Controlli della polizia, ecco il bilancio

Controlli a Mergellina.

Nello scorso fine settimana, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con l’ausilio di personale della Polizia Locale, hanno effettuato controlli nella zona movida degli “chalet” di Mergellina e in largo Sermoneta.

Nel corso dell’attività sono state identificate 512 persone, di cui 104 con precedenti di polizia, controllati 159 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, ed altresì contestate 7 violazioni del Codice della Strada.

Porta Capuana: sorpreso a cedere droga. Arrestato un uomo dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante i servizi all’uopo predisposti, in piazza San Francesco a Capuana, hanno notato un soggetto che, dopo aver prelevato qualcosa da un contenitore sotto una panchina, lo ha consegnato ad una persona in cambio cambio di denaro.

I poliziotti sono tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso bloccando sia l’acquirente, trovato in possesso della dose appena acquistata, sia l’indagato, che è stato trovato in possesso di 3 involucri contenenti crack e di 35 euro, evidente provento dell’attività delittuosa; inoltre, gli operatori hanno recuperato il contenitore sotto la panchina al cui interno hanno rinvenuto altri 24 involucri della stessa sostanza per un peso complessivo di circa 4 grammi.

Per tali motivi, un 34enne della Nigeria, con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

Afragola: sorpresi con la droga. La Polizia di Stato trae in arresto due giovani.

Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato di Afragola, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, nel transitare via Salicelle, hanno notato uno scooter con a bordo due giovani e il conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

Ne è nato un breve inseguimento durante il quale i fuggitivi hanno lanciato qualcosa in un’aiuola ma gli operatori li hanno prontamente raggiunti e bloccati trovandoli in possesso di 8 bustine di marijuana del peso di circa 11 grammi e di 55 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Inoltre, i poliziotti hanno recuperato gli oggetti lanciati poco prima risultati essere due panetti di hashish del peso complessivo di circa 200 grammi.

Per tali motivi, gli indagati, un 18 originario di Villaricca ed un 21enne di Afragola, sono stati tratti in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Si comunica che, lo scorso sabato, personale della Polizia di Frontiera, durante i controlli dei passeggeri del volo delle 11,55 proveniente da Casablanca, presso lo scalo aereo di Capodichino, ha tratto in arresto un cittadino marocchino di 44 anni, in esecuzione di Ordine di Esecuzione per la Carcerazione emesso il 7 marzo 2023 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata (NA) – Ufficio Esecuzioni Penali , per effetto del quale il prevenuto dovrà espiare la pena di 4 anni, 4 mesi e 26 giorni di reclusione per il reato di violenza sessuale ex art.609 bis, commesso a Poggiomarino (NA) il 14 marzo 2012.

In particolare, l’uomo – già residente in Poggiomarino e titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, non rinnovatogli a seguito della sentenza di condanna per tali fatti – nel marzo 2012 aveva condotto la sua ex compagna, di nazionalità bulgara, già da tempo convivente con altra persona, in un casolare abbandonato nelle campagne del suddetto paese, dove, dopo averle fatto pesanti avances sessuali respinte dalla donna, l’ aveva immobilizzata procurandole diverse lesioni e costringendola a subire violenza sessuale.