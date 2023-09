Napoli – Due arresti per droga

Cavone di piazza Dante: tenta di disfarsi della droga. La Polizia di Stato ha tratto in arresto una 46enne napoletana.

Nella scorsa serata, gli agenti del Commissariato Dante, nel transitare in via Francesco Saverio Correa, hanno notato una donna a bordo di uno scooter che percorreva contro mano la suddetta via e, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

I poliziotti hanno inseguito la donna la quale, durante la fuga, si è disfatta di una shopper contenente 20 involucri di marijuana del peso di circa 23 grammi ma, giunti in piazza Dante, è stata raggiunta e bloccata.

Pertanto, la 46enne, con precedenti specifici di polizia, è stata tratta in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Pianura: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 19enne napoletano.

Nello scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato Pianura, nell’ambito di servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Domenico Padula, hanno notato uno scooter con a bordo giovane che, alla loro vista, ha cambiato repentinamente direzione di marcia per eludere il controllo.

Per tale motivo, i poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di un contenitore metallico contenente 10 involucri di cocaina del peso di circa 5 grammi e di 145 euro.

Essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per quali si stava procedendo, gli operatori hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione a Pozzuoli dove hanno rinvenuto un bilancino di precisione.

Pertanto, il 19enne, con precedenti di polizia anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e gli sono state contestate 4 violazione del Codice della Strada per guida senza patente, mancata copertura assicurativa, guida senza casco protettivo e per mancata revisione periodica; infine lo scooter è stato sottoposto a sequestro amministrativo.