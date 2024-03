Napoli – Due arresti per droga

Nella scorsa serata, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo nel rione Sanità dove hanno rinvenuto due confezioni sottovuoto contenenti cocaina per un peso complessivo di circa 164 grammi.

Per tali motivi, l’indagato, il 28enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nella scorsa serata, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Marco Aurelio hanno notato un soggetto che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi frettolosamente per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 35 bustine di marijuana del peso di circa 74 grammi, di 4 involucri contenenti circa 1,3 grammi di cocaina, di 7 involucri di hashish del peso di circa 33 grammi e di 230 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Per tali motivi, il prevenuto, il 19enne napoletano, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanza stupefacente.