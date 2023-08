Napoli – Droga sotto la lingua, arrestato 50enne

Ieri pomeriggio, gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, durante un servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Fontanelle, hanno notato un uomo cedere ad un altro qualcosa in cambio di denaro.

I poliziotti sono intervenuti ed hanno immediatamente bloccato entrambe le persone sorprendendo l’indagato con 3 involucri di crack che nascondeva sotto la lingua, mentre l’acquirente è stato trovato in possesso di altre 3 dosi della stessa sostanza stupefacente e 20 euro che ancora stringeva tra le mani e che stava per consegnare.

Gli operatori hanno, pertanto, arrestato, per detenzione ai fini di traffico di sostanze stupefacenti, un 50enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, associandolo, al termine delle incombenze di rito, presso la Casa Circondariale di Poggioreale e sanzionato amministrativamente l’acquirente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.