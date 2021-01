Napoli – Detiene droga agli arresti domiciliari, arrestato 49enne

Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il controllo di una persona agli arresti domiciliari per reati contro la fede pubblica, hanno rinvenuto nell’abitazione dell’uomo, in via Carriera Grande, 6 involucri contenenti complessivamente 4,40 grammi di cocaina, un bilancino di precisione elettronico e 100 euro.

V. R., 49enne napoletano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.