Napoli – Detenevano 255 kg di hashish, si domiciliari due persone

Per delega del Procuratore Distrettuale f.f. si comunica che, in data 14 settembre 2022, personale del Gruppo Carabinieri di Torre Annunziata ha eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di B. P. (n. a Volla il 27.07.1973) e di P. G. (n. a S. Giorgio a Cremano il 21.06.1983), ritenuti gravemente indiziati del reato di trasporto e di illecita detenzione di kg. 255,50 di hashish, sottoposti a sequestro.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.