Napoli – Copre con il piede la targa dello scooter per non pagare il pedaggio della Tangenziale, denunciato 32enne

A seguito di una querela della società Tangenziale di Napoli S.p.A. per l’elusione del pagamento del pedaggio autostradale dal 2008 fino ad oggi, gli investigatori della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta hanno iniziato le loro indagini alla ricerca del conducente di un motociclo che, transitando nelle piste Telepass della Tangenziale di Napoli, ha più volte evitato il pagamento del pedaggio coprendo parzialmente la targa con il piede.

Questo espediente è diventato un escamotage molto comune tra i conducenti di motocicli i quali, con una manovra spericolata, spostano il piede dietro lo scooter fino a coprire la targa mentre oltrepassano il casello, pur sapendo di essere ripresi dalle telecamere di sicurezza.

I poliziotti hanno individuato il numero di targa di nazionalità polacca ed il reale utilizzatore del motociclo ovvero un 32enne napoletano che, senza avere la titolarità di un apparecchio abbinato ad un regolare contratto per il pagamento del pedaggio, ha accumulato un debito pari ad 1.829,77 euro; pertanto è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per insolvenza fraudolenta.