Napoli – Controlli sul territorio, il bilancio

Ieri gli agenti del Commissariati Dante e Montecalvario, con il supporto dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona del Cavone e piazza Dante dove hanno identificato 32 persone, controllato 21 veicoli e contestate due violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa e guida senza patente poiché mai conseguita, elevando sanzioni per 5.966 euro.

Infine, con il supporto dell’Unità Cinofila Antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale, un 18enne è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale poiché trovato in possesso di una bustina contenente hashish.