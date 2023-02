Napoli – Controlli nelle zone della movida, ecco il bilancio

Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei Commissariati San Ferdinando e Vomero, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli e personale del servizio autonomo della Polizia Locale del Comune di Napoli, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine e del Reparto Mobile di Napoli, hanno effettuato controlli nei quartieri Chiaia e Vomero.

Nel corso dell’attività gli operatori in zona Chiaia hanno identificato 149 persone, controllato 49 veicoli e 5 esercizi commerciali. I poliziotti hanno, altresì, denunciato due persone, con precedenti di polizia, poiché sorprese nuovamente ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo, mentre ad un’altra persona, sorpresa ad esercitare la medesima attività in via Generale Orsini, è stato notificato un ordine di allontanamento.

Infine, a San Martino, nelle piazze Vanvitelli e Medaglie D’Oro e nelle vie Giordano, Scarlatti e Falcone sono state identificate 25 persone.