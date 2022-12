Napoli – Controlli nelle zone della movida, ecco il bilancio

Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei Commissariati San Ferdinando e Vomero, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli e personale del servizio autonomo della Polizia Locale del Comune di Napoli hanno effettuato controlli a Chiaia e al Vomero.

Nel corso dell’attività i poliziotti del Commissariato San Ferdinando, nelle vie Chiaia, Riviera di Chiaia, dei Mille, Toledo e in piazza San Pasquale a Chiaia, hanno identificato 14 persone, di cui 3 con precedenti di polizia, e controllato 10 veicoli; inoltre, hanno denunciato tre napoletani, con precedenti di polizia, poiché sorpresi nuovamente ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo ai quali è stato, altresì, notificato un ordine di allontanamento.

Infine, gli agenti del Commissariato Vomero hanno effettuato controlli in via San Martino, nelle piazze Vanvitelli, Medaglie D’Oro e nelle vie Giordano, Scarlatti e Falcone dove hanno identificato 40 persone di cui una con precedenti di polizia e controllato 6 veicoli.