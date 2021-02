Napoli – Controlli della Polizia in città: denunciati tre parcheggiatori abusivi e altre due persone per furto ed evasione

Martedì mattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Carriera Grande una persona che stava svolgendo l’attività di parcheggiatore abusivo e che, alla loro vista, ha tentato di nascondersi per eludere il controllo. I poliziotti hanno bloccato C.G., 47enne napoletano con precedenti di polizia, e lo hanno denunciato poiché sorpreso nuovamente a svolgere l’illecita attività.

Ieri mattina hanno denunciato G.B. e F.G., napoletani di 40 e 54 anni con precedenti di polizia, che in piazza G. Pepe e in piazza Duca degli Abruzzi sono stati nuovamente sorpresi a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo; i due sono stati denunciati e, contestualmente, gli è stato notificato un ordine di allontanamento.

Inoltre, in vico Mattonelle i poliziotti hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo ma lo hanno bloccato ed identificato per G.L., georgiano 41enne, che si era allontanato dalla sua abitazione in vico Longo dove è sottoposto agli arresti domiciliari per furto aggravato; l’uomo è stato denunciato per evasione.

Infine, in serata è stato rintracciato in via Di Lorenzo G.G., 36enne napoletano con precedenti di polizia, che è stato denunciato per furto aggravato poiché lo scorso 30 gennaio si era introdotto all’interno della reception di un albergo in via Rossaroll ed aveva asportato 60euro.