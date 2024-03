Napoli – Controlli all’aeroporto di Capodichino: il bilancio

Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato Secondigliano, della Polizia di Frontiera Aerea di Napoli – Capodichino, i carabinieri del Nucleo Operativo Stella e personale della Polizia Municipale – Unità Operativa Aeroporto e dell’Unità Operativa Polizia Turistica, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio presso l’aeroporto di Capodichino per contrastare il fenomeno del trasporto pubblico abusivo.

Nel corso dell’attività sono state identificate 50 persone, di cui 11 con precedenti di polizia, controllati 40 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo ed uno a fermo amministrativo, e contestate 8 violazioni del Codice della Strada a diversi tassisti e conducenti NCC per mancata revisione periodica, per veicolo adibito abusivamente all’esercizio dell’attività di NCC (noleggio con conducente), per prelievo di clienti fuori dal Comune che ha rilasciato la licenza, prelievo di clienti fuori dall’area prevista e per non aver rilasciato la ricevuta di pagamento. Gli stessi sono stati, altresì, segnalati all’Ufficio Trasporto Pubblico non di linea del Comune di Napoli.

Infine, gli operatori hanno sanzionato un venditore ambulante e gli hanno, inoltre, notificato un ordine di allontanamento.