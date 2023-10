Napoli – Controlli al Vomero, ecco il bilancio

Nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli, gli agenti dei Commissariati Vomero, Arenella, Palazzo di Giustizia e Posillipo, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli con l’Unità Cinofila, i militari dell’Arma dei Carabinieri e personale della Polizia Metropolitana, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato controlli nel quartiere Vomero ed in particolare a San Martino, nelle piazze Vanvitelli, Medaglie D’Oro, Fuga e nelle vie Giordano, Scarlatti e Falcone.

Nel corso dell’attività sono state identificate 532 persone, di cui 51 con precedenti di polizia ed una sanzionata amministrativamente per detenzione di sostsanza stupefacente per uso personale, controllati 103 veicoli ed ancora, con la collaborazione di personale dell’ASL Napoli 1, controllati complessivamente 27 esercizi commerciali, elevando 70 prescrizioni e 12 sanzioni per un totale di 19.500 euro di multa.

L’attività in questione, messa in campo con un servizio strutturato e continuativo finalizzato anche alla rimozione di veicoli in stato di abbandono, privi di copertura assicurativa e in divieto di sosta; ha consentito di contestare 75 violazioni del Codice della Strada per sosta vietata e rimuovere altresì 2 veicoli in divieto di sosta.