Napoli – Sorpreso dalla polizia mentre “mette in mostra” dosi di droga, arrestato 54enne

Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Oronzio Costa angolo vico dei Candelari, hanno notato un uomo che mostrava ad un’altra persona un fazzoletto aperto, che teneva nel palmo della mano, per poi consegnare a quest’ultima qualcosa in cambio di denaro.

I poliziotti sono immediatamente intervenuti bloccato l’indagato che è stato trovato in possesso di 187 dosi di hashish e cocaina per un peso complessivo di circa 40 grammi e 70 euro.

Un 54enne napoletano, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per reati in materia di stupefacenti, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.