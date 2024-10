Napoli – Controlli a Porta Nolana, Piazza Garibaldi e Mergellina

Alto impatto a Porta Nolana e zone limitrofe: la Polizia di Stato ripristina l’area abusiva.

Ancora un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dalla Questura di Napoli nell’area di Porta Nolana al fine di contrastare efficacemente la presenza dei cc.dd. “mercati illegali”.

In particolare, nella mattinata di ieri gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, gli operatori della Guardia di Finanza, con l’ausilio di personale della Polizia Municipale e di personale ASIA, hanno controllato le zone limitrofe di Porta Nolana ed in particolare corso Garibaldi, le vie Nolana, Marvasi, Caracciolo di Bella, Marco di Lorenzo, Carmignano, Conforti, Mignogna, Poerio, S. Candida, Lorenzo Fazzini e piazza Mancini, aree particolarmente afflitte da “souk” abusivi.

Nel corso dell’attività, gli operatori hanno riscontrato la presenza del “mercato abusivo” ed hanno prelevato numerosi capi di abbigliamento e merce di vario genere che, grazie al compattatore dell’ASIA, sono stati smaltiti consentendo il ripristino dell’area.

Infine gli operatori hanno sanzionato amministrativamente un cittadino del Camerun per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

Controlli in Piazza Garibaldi.

Nella settimana appena trascorsa, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con la collaborazione dei militari dell’Esercito Italiano, impegnati nell’operazione denominata “Strade Sicure”, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in piazza Garibaldi.

Nel corso dell’attività gli operatori hanno identificato 170 persone, di cui 56 con precedenti di polizia, e controllato 34 veicoli.

Controlli a Mergellina.

Nello scorso fine settimana, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno effettuato controlli nella zona movida degli “chalet” di Mergellina e in largo Sermoneta.

Nel corso dell’attività sono state identificate 495 persone, di cui 80 con precedenti di polizia, controllati 137 veicoli contestando 2 violazioni del Codice della Strada.