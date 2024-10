Napoli e provincia – Controlli della polizia a Chiaia, Giugliano, Acerra e Pomigliano d’Arco: il bilancio

Controlli della Polizia di Stato nel quartiere Chiaia

Nella scorsa serata, personale della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, con il supporto della Polizia Locale e dell’ASL NA1, ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Chiaia.

In particolare, gli agenti del Commissariato San Ferdinando e gli altri operatori impiegati hanno identificato complessivamente 68 persone, di cui 4 denunciate poiché sorprese nuovamente ad esercitare illecitamente l’attività di parcheggiatore abusivo, controllato 32 veicoli e 9 locali, irrogando, nei confronti di tutti gli esercizi commerciali sanzioni e prescrizioni di varia natura.

Controlli della Polizia di Stato a Giugliano

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Giugliano in Campania ed in particolare nella zona industriale e nelle vie Carrafiello, Lago Patria, San Francesco a Patria e Domitiana.

In particolare, personale del Commissariato di Giugliano-Villaricca, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, ha identificato 59 persone, di cui 15 con precedenti di polizia, controllato 37 veicoli, di cui uno sequestrato amministrativamente, e contestato 3 violazioni del Codice della Strada.

Controlli della Polizia di Stato ad Acerra

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio ad Acerra e Pomigliano d’Arco.

In particolare, personale del Commissariato di Acerra, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, ha identificato 122 persone, di cui 10 con precedenti di polizia ed una denunciata per guida senza patente reiterata nel biennio; gli operatori hanno, altresì, controllato 69 veicoli contestando complessivamente 8 violazioni del Codice della Strada.