Napoli – Rapina l’auto di una donna, in manette 47enne

Nella serata di mercoledì, la Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di Polizia Giudiziaria per rapina un 47enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, che ieri è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

L’attività investigativa degli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra ha tratto origine dalla denuncia sporta da una donna che lunedì scorso, dopo aver lasciato il veicolo in sosta in via Ferrante Imparato con le chiavi inserite nel cruscotto, si è accorta, poco dopo, che un soggetto si era messo alla guida della sua auto; così lo aveva raggiunto e, nel tentativo di farlo desistere, era stata trascinata per alcuni metri.

Grazie alle descrizioni fornite e alla visione dei transiti effettuati nei giorni successivi dal veicolo rapinato, i poliziotti sono riusciti a circoscrivere l’area di movimento del veicolo e, pertanto, hanno effettuato diversi passaggi riuscendo ad intercettarlo mercoledì sera in via Cesare Rosaroll dove, il conducente, alla vista degli operatori ha accelerato la marcia nel tentativo di eludere il controllo ma è stato raggiunto e bloccato.

Inoltre, il prevenuto è stato trovato in possesso di diversi arnesi atti allo scasso, nonché di borsoni pieni di indumenti; e per questi motivi è stato anche denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e, altresì, per guida senza patente reiterata nel biennio.