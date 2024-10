Frattamaggiore – Nasconde 23 panetti di hashish in casa, arrestato 18enne

Ieri pomeriggio, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 18enne di Frattamaggiore (NA) per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato l’abitazione del 18enne dove hanno rinvenuto, in uno zaino posto nella camera da letto, 23 panetti di hashish del peso complessivo di circa 2,3 kg, materiale per il confezionamento e due telefoni cellulari.