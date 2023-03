Napoli – Controlli a Mergellina, i risultati

Ieri e stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e personale della Polizia Locale hanno effettuato controlli nella zona degli “ chalet” di Mergellina ed hanno identificato 94 persone, controllato 62 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo ed uno a fermo amministrativo, contestato 57 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, guida con patente scaduta, mancata copertura assicurativa, mancata esibizione dei documenti di circolazione, mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, mancata revisione periodica, per velocità non commisurata e per divieto di sosta e fermata ; inoltre, hanno rimosso 5 veicoli poiché parcheggiati in sosta vietata con rimozione forzata.

Infine, gli operatori hanno denunciato una persona per false attestazioni a Pubblico Ufficiale.