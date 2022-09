Napoli – Condannato per associazione di tipo mafioso e finalizzata al traffico di droga, in carcere vertice del clan Vanella Grassi

Stamattina personale della Squadra Mobile e del Commissariato Scampia, a Napoli, in via Roma verso Scampia, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali, il 5 luglio 2022, ha proceduto all’arresto di:

A. C., cl.92, in quanto condannato per associazione di tipo mafioso e finalizzata al traffico di droga, per un residuo di pena di 3 anni, 10 mesi e 25 giorni.

A. C., attualmente ai vertici della Vanella Grassi , è il nipote di Salvatore Petriccione , alias “o Marinaro” fondatore del citato clan, attualmente detenuto presso il carcere di Voghera (PV) in quanto destinatario nel febbraio 2022 di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per omicidio.