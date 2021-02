Napoli – Catturato 35enne ricercato per truffa

Stamattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno fermato in via delle Zite G. C., 35enne napoletano con precedenti di polizia, e hanno accertato che era destinatario di un provvedimento di revoca del decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso il 26 gennaio 2021 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Rovereto – Ufficio Esecuzioni Penali, poiché condannato alla pena di 3 anni, 1 mese e 12 giorni di reclusione per truffa, nonché al pagamento di una multa di 400 euro.