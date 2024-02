Napoli/Caivano – Controlli della polizia: il bilancio

Controlli a Caivano.

Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato di Afragola, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Caivano ed in particolare nel “Parco Verde”.

Nel corso del servizio sono state identificate 220 persone, controllati 124 veicoli e contestate tre violazioni del Codice della Strada; inoltre, gli operatori hanno denunciato tre persone per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ed una di queste è stata, altresì, denunciata per per false attestazioni a Pubblico Ufficiale sull’identità personale.

Cavalleggeri d’Aosta: sorpresa con una pistola e munizioni in casa. Arrestata una donna dalla Polizia di Stato.

Nella giornata di lunedì, gli agenti della Squadra Mobile hanno effettuato un controllo in via Carnaro presso l’abitazione di due donne dove hanno rinvenuto, nel ripostiglio, ben occultati in una borsa, una pistola modello Colt cal. 45 con matricola abrasa con relativo munizionamento, 54 cartucce cal. 45, altre 11 munizioni di vario calibro, 2 bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Per tali motivi, una 49enne napoletana è stata tratta in arresto per detenzione illegale di arma clandestina e di munizionionamento, mentre l’altra, indentificata per una 79enne, anch’ella napoletana, è stata denunciata per gli stessi reati.

Controlli della Polizia di Stato nei quartieri di San Giovanni e Barra.

Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri di San Giovanni a Teduccio e Barra.

Nel corso delle attività sono state identificate 190 persone, di cui 53 con precedenti di polizia, controllati 116 veicoli e contestata una violazione del Codice della Strada.

Inoltre, gli operatori hanno denunciato un soggetto per ricettazione e riciclaggio ed hanno controllato 2 persone sottoposte agli arresti domiciliari.