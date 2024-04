Napoli/Caivano – Controlli della polizia, ecco il bilancio

Controlli in Piazza Garibaldi e Vasto

Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, i militari dell’Arma dei Carabinieri, gli operatori della Guardia di Finanza, con il supporto di personale dell’ASL Napoli 1 Centro e con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, degli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria e di personale della Polizia Metropolitana, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a piazza Garibaldi, piazza Mancini, via Poerio e porta Nolana.

Nel corso dell’attività sono state identificate 110 persone, di cui 2 sanzionate amministrativamente per possesso di sostanza stupefacente per uso personale, controllati 32 veicoli, contestate 4 violazioni al Codice della Strada e controllate 4 attività commerciali, elevando 2 sanzioni amministrative per un totale complessivo di 4.000 euro.

Controlli a Caivano

Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di Afragola, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio all’interno del “Parco Verde” di Caivano.

Nel corso del servizio sono state identificate 133 persone e controllati 78 veicoli e contestata una violazione del Codice della Strada.

Controlli della Polizia di Stato nei quartieri di San Giovanni e Barra

Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri di San Giovanni a Teduccio e Barra.

Nel corso delle attività sono state identificate 231 persone, di cui 74 con precedenti di polizia, controllati 103 veicoli e contestate 2 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente e per mancata esibizione dei documenti di circolazione.