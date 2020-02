Napoli – Barcellona 1-1, le pagelle: Mertens mattatore, Callejon sciupone. Bene Insigne e Zielinski, dormita fatale di Mario Rui

OSPINA 6: con i piedi tocca una quantità di palloni pari a quella dei centrocampisti. Coraggioso nelle uscite, visto che prende anche qualche brutto colpo. Non compie parate importanti, incolpevole sul gol di Griezmann. Stoico

DI LORENZO 6,5: molto attento in fase difensiva, sempre pronto a dare man forte a centrali sulle incursioni di Messi. Si vede di meno in fase di spinta. Solido

MANOLAS 6,5: chiude molto bene sulle percussioni centrali dei blaugrana, ci mette sempre una pezza. Bene nelle uscite palla al piede, rischia pochissimo. Muraglia

MAKSIMOVIC 6,5: nonostante la differenza di passo con Messi tutto sommato non sfigura. Contiene bene anche se stilisticamente non è bello da vedere. Pratico

MARIO RUI 5,5: la dormita sul gol di Griezmann macchia una buona prestazione. Diverse buone chiusure, riparte a razzo con grande furia agonistica. Provoca il rosso a Vidal, pesa però la distrazione sulla rete blaugrana. Fa e disfa

FABIAN RUIZ 6: non trova spazi per vie centrali, si inserisce poco ma fa un gran lavoro in mediana sia nella fase di costruzione che in quella di contenimento. Meno appariscente del solito ma non demerita. Attivo

DEMME 6,5: pilastro del centrocampo azzurro ormai. Si vede di meno in impostazione ma corre tantissimo per cercare di spezzare il possesso palla insistito degli spagnoli. Contribuisce ad ingabbiare Messi. Mastino. (dal 79′ ALLAN s.v.)

ZIELINSKI 6,5: presente nelle azioni più pericolose, dispensa tanti passaggi illuminanti per i compagni. Le cose migliori le fa vedere dalla trequarti in su. Suo l’assist per Mertens. Pungente

CALLEJON 5,5: ci mette il solito impegno e altruismo ma sotto porta quest’anno non va. Fallisce una grande occasione tutto solo davanti al portiere. Meglio in ripiegamento. Sciupone. (dal 73′ POLITANO s.v.)

MERTENS 7: raggiunge Hamsik a 121 gol portando i suoi in vantaggio con una splendida parabola. Fa da collante tenendo unita la squadra, costretto ad uscire per infortunio. Mattatore. (dal 54′ MILIK 6: entra bene in partita facendo salire la squadra. Manda in porta Callejon che spreca. Non ha palle gol ma lavora bene spalle alla porta. Apripista)

INSIGNE 6,5: crea diversi grattacapi alla retroguardia catalana sfiorando la rete in un paio di occasioni. Riesce spesso a saltare l’uomo arrivando pericolosamente sul fondo. Tra i più pericolosi. Ispirato