Napoli- Barcellona: 1-1. Griezman risponde a Mertens, Callejon si divora il gol vittoria

Finisce 1-1 la gara di andata tra Napoli e Barcellona; a Dries Mertens (30’) risponde Griezman (56’) nella ripresa. Partita a due facce. Primo tempo con possesso di palla pressoché totale del Barcellona, che portava sempre almeno 9 uomini nella metà campo del Napoli; squadra di Gattuso ben coperta ed ordinata ed abile a sfruttare le ripartenze. Ed è proprio da un recupero palla dì Zielinski che il pallone arriva a Mertens, che dal limite non dà scampo a Ter Stegen. Ripresa con il Barcellona che lascia un po’ di iniziativa al Napoli, che si sbilancia. Mossa azzeccata da Setien, che in rimessa trova la rete del pareggio al 56’ con Griezman. Il Napoli ci prova, ma Insigne e Callejon mancano il tocco vincente in due clamorose occasioni , in particolare l’ex Real Madrid si divora una rete incredibile al 63’, quando, liberato da Milik, la spara su Ter Stegen. Pareggio che forse sta un po’ stretto al Napoli, che difatti ha subito la rete nell’unico tiro in porta dei catalani. Sul finale espulso Vidal. Il ritorno sarà ora duro al Camp Nou, ma con un destino, che dopo stasera sembra non più scontato al 100%.

Tabellino

Napoli- Barcellona : 1-1 (pt 1-0)

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Ruiz, Demme (34′ st Allan), Zielinski; Callejòn (29′ st Politano), Mertens (9′ st Milik), Insigne. A disposizione: Meret, Luperto, Hysaj, Elmas. Allenatore: Gattuso

BARCELLONA (4-3-1-2): Ter Stegen; Semedo, Piqué (48′ st Lenglet), Umtiti, Junior Firpo; De Jong, Busquets, Rakitic (11′ st Arthur); Vidal; Griezmann (43′ st Ansu Fati), Messi. A disposizione: Neto, Puig, Araujo, Akieme. Allenatore: Setièn

ARBITRO: Brych (Ger)

MARCATORI: 30′ pt Mertens (N), 12′ st Griezmann (B)

NOTE: Espulso Vidal (B) per doppia ammonizione al 44′ st. Ammoniti: Insigne, Mario Rui (N); Busquets, Messi, Griezmann (B). Recupero: 1′ e 5′.