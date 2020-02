Napoli – Barcellona 1-1, Insigne: “Peccato, volevamo vincere per i nostri tifosi”

“E’ stata una bellissima prestazione ma siamo dispiaciuti perchè volevamo vincere”. Lorenzo Insigne commenta a caldo il match contro il Barca uscendo con addosso la maglia di Messi.

“Ringrazio Leo per lo scambio di maglia che per me è un onore. Sono soddisfatto della gara ma siamo amareggiati perchè avremmo voluto regalare un successo a questo splendido pubblico”.

“I tifosi meritavano questa gioia, ma l’avremmo meritata anche noi perchè abbiamo disputato una partita di grande applicazione e sacrificio”

“Vedremo al ritorno se ci saranno possibilità di qualificazione. Però adesso la testa è subito al campionato. Sabato c’è un match difficile contro il Torino e dobbiamo essere pronti a dare il massimo”