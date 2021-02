Napoli – Bar aperto di notte: sanzioni per il titolare, un avventore e locale chiuso per 5 giorni

Stanotte gli agenti del Commissariato Poggioreale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Stadera hanno notato un bar in attività e una persona all’interno che stava consumando al banco.

I poliziotti, una volta entrati, hanno sanzionato il titolare e l’avventore per inottemperanza alle misure anti Covid-19 disponendo altresì la chiusura del locale per 5 giorni.