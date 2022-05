Napoli – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata, arrestata 36enne

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Montecalvario hanno arrestato una 36enne di Catania in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso lo scorso 20 aprile dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania – Ufficio Esecuzioni Penali, poiché condannata alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione e ad una multa di 600 euro per attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

La donna, resasi irreperibile, a seguito di un’articolata attività investigativa è stata rintracciata in via Nuova Santa Maria Ognibene a Napoli presso l’abitazione del fidanzato.