Napoli – Arresti e controlli in città

Via Brombeis: arrestato uno spacciatore

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Dante, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Brombeis un uomo a bordo di uno scooter che, in cambio di denaro, ha consegnato qualcosa ad un giovane seduto su una scalinata; in quei frangenti il guidatore si è allontanato verso uno stabile di via Soriano e, da un davanzale, ha prelevato qualcos’altro per poi ritornare dal ragazzo.

I poliziotti li hanno raggiunti ma lo spacciatore, alla loro vista, si è disfatto di una bustina ed ha tentato di darsi alla fuga per poi essere bloccato e trovato in possesso di 485 euro, mentre l’acquirente è stato trovato in possesso di due bustine con 2 grammi circa di marijuana.

Inoltre, gli operatori hanno recuperato la bustina abbandonata ed hanno rinvenuto, sul davanzale dello stabile, altre 6 bustine contenenti 6 grammi circa della stessa sostanza.

R.M., 31enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente e l’acquirente è stato sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Infine, lo scooter è stato sottoposto a sequestro.

Borgo Sant’Antonio Abate: arrestato un uomo per maltrattamenti.

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Gasparrini per la segnalazione di una persona che stava trattenendo, all’interno della sua abitazione, i propri familiari impedendo loro di uscire.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che un uomo si era barricato nell’appartamento e stava minacciando le persone all’interno; dopo una lunga trattativa, gli operatori sono riusciti ad entrare e, da una stanza, sono uscite la madre, la sorella e la compagna le quali hanno raccontato che, per motivi di gelosia, l’uomo le aveva aggredite fisicamente e rinchiuse in una camera.

L’uomo, un 25enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.

Controlli a Porta Nolana.

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato e personale della Polizia Locale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Porta Nolana.

Nel corso dell’attività sono state identificate 68 persone, controllati 79 veicoli di cui 3 sequestrati in piazza Nolana per omessa custodia, ispezionati 13 esercizi commerciali di cui uno sanzionato in via San Cosmo fuori Porta Nolana poiché sprovvisto di licenza ed altri 4 sottoposti a sequestro per cambio di destinazione d’uso con allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica.

Ancora, sono state contestate 45 violazioni del Codice della Strada in piazza Guglielmo Pepe, corso Garibaldi, piazza Nolana e via Marina per mancata copertura assicurativa, mancanza di documenti, guida con patente di categoria diversa, mancanza della revisione periodica, omessa custodia, circolazione con ciclomotore sprovvisto di targa, mancanza di lenti obbligatorie alla guida e per occupazione di suolo stradale; in via Cesare Carmignano sono state altresì contestate 8 violazioni per occupazione di suolo pubblico, una per vendita di prodotti scaduti e 4 per mancanza delle licenze sanitarie.

Infine, sono stati rimossi 4 veicoli abbandonati tra piazza Nolana, via Cesare Carmignano e in vico Pergole dove sono stati altresì effettuati 17 distacchi di energia elettrica abusiva.