Napoli- Arresti alla Stazione Centrale ed ai Quartieri Spagnoli, controlli in periferia

Controlli della Polizia di Stato nei quartieri di San Giovanni e Barra.

Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri di San Giovanni a Teduccio e Barra.

Nel corso delle attività sono state identificate 64 persone, di cui 19 con precedenti di polizia, controllati 30 veicoli, di cui due sequestrati amministrativamente, e contestate 9 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, mancata copertura assicurativa, mancata revisione, guida senza cinture di sicurezza, per incauto affidamento e per mancata esibizione dei documenti di circolazione.

STAZIONE DI NAPOLI CENTRALE: LA POLIZIA DI STATO TRAE IN ARRESTO UN UOMO.

Nella serata di mercoledì, gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania e la Basilicata hanno effettuato un servizio straordinario di controllo dell’area ferroviaria di Napoli Centrale, al fine di implementare la sicurezza dei viaggiatori in occasione delle festività pasquali.

Durante le attività, gli operatori hanno notato un uomo che, con atteggiamento circospetto, stava girovagando all’interno della stazione e, pertanto, lo hanno controllato; dagli accertamenti di seguito esperiti è emerso che il prevenuto era destinatario di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti emesso lo scorso 13 marzo dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna- Ufficio Esecuzioni Penali, secondo il quale l’indagato, identificato per un 26enne di origini albanesi, dovrà espiare la pena di 3 anni 2 mesi e 18 giorni per i reati contro il patrimonio.

Quartieri Spagnoli: rintracciata dalla Polizia di Stato. Dovrà scontare 3 anni.

Nella mattinata di ieri, gli agenti della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato Montecalvario hanno eseguito, nei confronti di una 40enne napoletana, un provvedimento per la carcerazione emesso il 27 marzo scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli- Ufficio Esecuzioni Penali.

La predetta, che dovrà espiare la pena di 3 anni, 2 mesi e 27 giorni di reclusione per reati predatori, commessi tra il 2008 e il 2015, è stata rintracciata presso la sua abitazione.