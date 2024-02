Napoli – Arresti al Centro Storico, Piazza Garibaldi e Secondigliano, controlli a Mergellina

Secondigliano: si presenta in un hotel con un documento da ricercare. Fermato dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di venerdì, gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in una struttura ricettiva di corso Secondigliano a seguito di una segnalazione per alert alloggiati.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno individuato un uomo ed hanno accertato che lo stesso si era registrato presso la struttura utilizzando un passaporto provento di furto, riportante dati e foto di un’altra persona.

Ancora, gli operatori, a seguito di ulteriori accertamenti, hanno appurato che il prevenuto aveva acquistato il documento in questione su internet utilizzandolo anche per la prenotazione di un volo da Napoli a Madrid; inoltre, gli agenti hanno rinvenuto, all’interno della camera di albergo, un ulteriore documento riportante l’effige dell’uomo.

Pertanto l’indagato, identificato per un 33enne di origini cinesi, è stato sottoposto a fermo di P.G. per ricettazione di documento valido per l’espatrio, sostituzione di persona, possesso di documenti falsi nell’uso e false attestazioni a Pubblico Ufficiale che, stamattina, è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

Controlli a Mergellina effettuati dalla Polizia di Stato.

Nello scorso fine settimana, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con l’ausilio di personale della Polizia Locale, hanno effettuato controlli nella zona movida degli “chalet” di Mergellina e in largo Sermoneta.

Nel corso dell’attività sono state identificate 456 persone, di cui 73 con precedenti di polizia, e controllati 99 veicoli.

Napoli Centrale. Un arresto ed una denuncia della Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Napoli hanno notato un uomo in stazione aggirarsi in ciabatte; lo stesso, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo di polizia ma è stato raggiunto e bloccato.

I poliziotti, dopo averlo identificato per un 29enne francese, hanno accertato che lo stesso aveva a proprio carico un mandato di arresto europeo poiché condannato alla pena di tre anni di reclusione in quanto evaso, da circa tre mesi, da una comunità in Francia e pertanto lo hanno associato presso la casa circondariale di Poggioreale a disposizione dell’A.G procedente.

Nella serata di ieri, invece, un 26enne nigeriano è stato denunciato dai poliziotti della Polfer per i reati di tentato furto, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli operatori hanno accertato che il prevenuto, poco prima, aveva infranto il vetro di un bar esterno alla stazione, e, dopo aver ingaggiato una colluttazione con due guardie giurate intervenute per bloccarlo, era stato fermato da alcuni militari dell’Esercito Italiano, in servizio nella stazione di Napoli Centrale nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”.

Centro storico: tenta di rubare un’auto. Arrestato un uomo dalla Polizia di Stato.

Nella mattinata di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via del Grande Archivio all’angolo con via San Biagio dei Librai, hanno notato un soggetto intento ad armeggiare su di un’auto in sosta; lo stesso, alla loro vista, ha tentato invano di nascondersi.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato il prevenuto che è stato trovato in possesso di un cacciavite e di alcuni arnesi atti allo scasso; inoltre, gli operatori hanno accertato che la serratura della portiera della vettura era stata forzata ed il vetro posteriore infranto.

Pertanto, l’indagato, un 38enne marocchino, con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato.