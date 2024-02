Napoli- Arresti ai Quartieri Spagnoli, Centro Direzionale e San Giovanni, controlli a Mergellina

Quartieri Spagnoli: rapina dei ragazzi e scappa. La Polizia di Stato arresta un 49 enne.

Nella scorsa serata, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via De Deo, hanno notato un uomo che brandiva un coltello contro alcuni ragazzi e, alla vista degli operatori, si è allontanato frettolosamente a piedi.

I poliziotti, dopo un breve inseguimento, in vico Concordia sono riusciti a bloccare il predetto che nel frattempo si era liberato del coltello utilizzato per la rapina, trovandolo in possesso di un telefeono cellulare e di 20 euro, asportati poco prima.

Pertanto, un 49enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per rapina aggravata.

Centro Direzionale: danneggia il Commissariato. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, hanno sentito un forte rumore provenire dall’esterno dell’edificio accertando che una persona incappucciata, con in mano una pietra di grosse dimensioni, si stava dando alla fuga dopo aver danneggiato una vetrata del Commissariato ed un’autovettura di servizio.

L’uomo, un 31enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato immediatamente blocccato e tratto in arresto per danneggiamento aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.

San Giovanni: eludono il controllo e lanciano una busta di droga dal finestrino. La Polizia di Stato arresta un 20enne ed un 19enne.

Nella scorsa notte, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare via della Villa Romana, hanno notato un’auto con a bordo due giovani che, alla loro vista, hanno accelerato la marcia per eludere il controllo, e durante la fuga hanno lanciato una busta dal finestrino, contente 9 dosi di cocaina per un peso di 6,02 grammi.

Gli operatori, dopo un breve inseguimento, hanno bloccato i prevenuti in via delle Repubbliche Marinare, trovandoli inoltre in possesso di 110 euro suddivisi in banconote di vario taglio evidente provento dell’attività delittuosa perpetrata.

Per tali motivi, due napoletani di 20 e 19anni, quest’ultimo con precedenti di polizia, anche specifici, sono stati tratti in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Controlli a Mergellina.

Nello scorso fine settimana, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con l’ausilio di personale della Polizia Locale, hanno effettuato controlli nella zona movida degli “chalet” di Mergellina e in largo Sermoneta.

Nel corso dell’attività sono state identificate 853 persone, di cui 120 con precedenti di polizia, e controllati 190 veicoli.