Napoli- Arresti a Scampia e nel Vasto per droga, controlli a Piazza Garibaldi

Scampia: sorpresi a spacciare. La Polizia di Stato arresta due napoletani.

Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato Scampia, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un’operazione antidroga in via Annamaria Ortense.

In particolare, i poliziotti hanno esperito un servizio di osservazione nei confronti di due soggetti, di cui uno fermo nei pressi di uno stabile, e l’altro che, a poca distanza, svolgeva funzioni di vedetta.

L’attività esperita dai poliziotti ha avuto positivo riscontro allorquando hanno notato la vedetta che ha indirizzato una persona verso l’uomo fermo nei pressi dello stabile che, in cambio di una banconota, gli ha consegnato qualcosa prelevata da un sacchetto nascosto all’interno delle inferriate.

Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato i due indagati, trovando uno di essi in possesso di 210 euro evidente provento dell’attività delittuosa, ed hanno recuperato il sacchetto al cui interno hanno rinvenuto 12 involucri di eroina del peso di circa 4 grammi.

Pertanto, due napoletani con precedenti di polizia di 23 e 36 anni, sono stati arrestati per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Vasto: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato arresta un 29enne.

Nello scorso pomeriggio, i Falchi della Squadra Mobile, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, hanno notato in via Firenze alcune persone che si avvicinavano con atteggiamento circospetto ad un soggetto.

Il servizio di osservazione esperito dai poliziotti ha trovato positivo riscontro quando lo stesso, dopo aver ricevuto una banconota, ha consegnato qualcosa ad una persona.

Gli operatori, sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso bloccando sia l’indagato che acquirente; quest’ultimo è stato trovato in possesso di una bustina di marijuana appena acquistata, mentre il prevenuto è stato trovato in possesso di 5 bustine di marijuana del peso di circa 6 grammi, 9 stecche di hashish di circa 13 grammi e 7 compresse di sostanze psicotrope.

Pertanto, un 29enne di origini gambiane con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti nonché denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato; l’acquirente, invece, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Alto impatto in piazza Garibaldi.

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, i militari dell’Arma dei Carabinieri, i finanzieri della Guardia di Finanza e personale dell’ASL Napoli 1 Centro, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e degli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in piazza Garibaldi e Porta Nolana.

Nel corso dell’attività sono state identificate 69 persone, controllati 17 veicoli e 11 attività commerciali elevando 14 sanzioni amministrative per un totale di 7.800 euro.

Inoltre, gli operatori hanno sequestrato 105 chili di prodotti alimentari poiché privi di etichettatura che ne consentisse la tracciabilità.

Infine, un uomo è stato denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.