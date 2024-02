Napoli – Arresti a Piazza Garibaldi ed all’Arenaccia, controlli al Vomero

Piazza Garibaldi: tenta si sfuggire al controllo e viene sorpreso con la droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 23enne.

Nella scorsa serata, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare nell’area pedonale di piazza Garibaldi, hanno notato un soggetto che, alla loro vista, ha accelerato il passo nel tentativo di eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto ma lo stesso, alla richiesta di fornire le proprie generalità, si è dapprima rifiutato per poi darsi alla fuga in direzione di via Spaventa; ne è nato un breve inseguimento fino a quando, giunti in via Filippo Agresti, il prevenuto, dopo aver gettato qualcosa nelle vicinanze di alcune auto in sosta, è stato bloccato e trovato in possesso di due involucri di hashish del peso di circa 3,4 grammi, di un ulteriore involucro contenente circa 0,3 grammi di sostanza oppiacea, diverso materiale per il confezionamento per la droga e di 60 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Inoltre, gli operatori hanno, altresì, recuperato il sacchetto gettato poco prima dall’indagato rinvenendo, all’interno dello stesso, 53 pezzi di hashish del peso complessivo di circa 90 grammi.

Ancora, l’uomo, una volta accompagnato presso gli uffici di polizia, ha fornito altre generalità ma è stato poi identificato per un 23enne gambiano, irregolare sul territorio nazionale, e tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, nonché denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale, rifiuto d’indicazioni sulla propria identita’ personale e per falsa attestazione o dichiarazione a Pubblico Ufficiale sulla identità personale.

Controlli “movida” al Vomero.

Nella giornata di ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti del Commissariati Vomero, Posillipo, Chiaiano, Bagnoli, Dante, San Giovanni- Barra, Scampia, della Divisione Amministrativa e Sociale, del Nucleo Ordine Pubblico dell’Ufficio di Gabinetto, i finanzieri della Guardia di Finanza, con l’ausilio di personale della Polizia Locale e con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e del Reparto Mobile, hanno effettuato controlli nel quartiere Vomero ed in particolare a San Martino, nelle piazze Vanvitelli e Medaglie D’Oro e nelle vie Giordano, Scarlatti e Falcone.

Nel corso del servizio gli operatori hanno identificato 416 persone, di cui 40 con precedenti di polizia, controllato 127 veicoli, e contestato 16 violazioni del Codice della Strada; inoltre, sono stati controllati 9 esercizi commerciali, di cui 2 sanzionati per mancato aggiornamento delle schede HACCP (relativo alle condizioni di sicurezza e igiene alimentare) e per mancata esibizione del manuale e delle schede HACCP.

Ancora, con l’ausilio di personale dell’Ispettorato del Lavoro di Napoli, sono stati controllati due esercizi commerciali ai quali sono state imposte 4 prescrizioni per violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Arenaccia: sorpreso con la droga in casa. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 54enne già sottoposto alla detenzione domiciliare.

Nella scorsa mattinata, gli agenti del Commissariato Vasto, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo, attualmente sottoposto alla detenzione domiciliare per reati in materia di stupefacenti, in via Generale Raffaele Corrascosa; in quel momento, il soggetto, avvedutosi della loro presenza, ha lanciato dalla finestra 3 involucri contenenti cocaina, prontamente recuperati dai poliziotti.

Inoltre, gli operatori hanno rinvenuto nell’appartamento altri 5 involucri della stessa sostanza per un peso complessivo di circa 3,2 grammi, un paio di forbici, diverso materiale per il confezionamento per la droga, un bilancino di precisione e 50 euro.

Per tali motivi, il 54enne napoletano è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Arenaccia: ruba nella zona scarico merci di un supermercato. La Polizia di Stato trae in arresto un 24enne.

Nella mattinata di venerdì, gli agenti del Commissariato Vasto- Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Acquaviva, all’esterno di un esercizio commerciale, hanno notato un uomo che, chiedendo aiuto, stava rincorrendo un altro soggetto.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato quest’ultimo accertando che lo stesso, poco prima, dopo essere entrato in un’area attigua all’attività commerciale, riservata al personale addetto, aveva asportato alcuni cartoni contenenti generi alimentari.

Per tali motivi, un 24enne rumeno con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per furto aggravato, mentre la refurtiva è stata restituita al direttore del supermercato.