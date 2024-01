Napoli – Arresti a Materdei e Scampia, una denuncia a Porta Nolana

Materdei: nasconde droga in casa. La Polizia di Stato arresta 55enne.

Nella serata di ieri, i Falchi della Squadra Mobile, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, hanno controllato l’abitazione di un uomo in via Calata Fontanelle dove hanno rinvenuto due involucri di marijuana del peso di 86 grammi circa, uno di hashish del peso di 40 grammi e materiale per il confezionamento della droga.

Pertanto, il prevenuto, un 55enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Scampia: sequestrati circa 4 kg di droga. La Polizia di Stato trae in arresto una 44enne.

Nella mattinata di ieri, gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato Scampia, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, hanno controllato, in via Arcangelo Ghisleri, l’abitazione di una donna.

Nel corso dell’attività i poliziotti hanno rinvenuto, nella camera da letto, 66 bustine contenenti numerosissimi cilindretti di eroina del peso di 1,9 Kg nonché una cassaforte al cui interno hanno trovato un’altra busta con la stessa sostanza del peso di 500 grammi circa e tre buste di cocaina del peso di 1,5 kg circa.

Per tale motivo, la predetta, una 44enne napoletana con precedenti di polizia, è stata tratta in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Materdei: sorpreso con la droga. Arrestato 39enne dalla Polizia di Stato.

Nella scorsa serata, gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato l’abitazione di un uomo in via Salita dei Principi dove hanno rinvenuto 12 panetti di hashish per un peso di 1720 grammi.

Pertanto, un 39enne napoletano è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e possesso di documenti di identificazione falsi.

Porta Nolana: nasconde in casa 10 biciclette elettriche e 2 monopattini di dubbia provenienza. Denunciato dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato l’abitazione di un uomo in via Salaiolo all’Orte del Conte dove hanno rinvenuto 10 biciclette elettriche di varie marche, 2 monopattini elettrici, parti di ricambio, come batterie e centraline, ed attrezzature utili al montaggio, del valore complessivo di circa 10 mila euro, di cui il proprietario dell’alloggio non ha saputo dare giustificazione circa la provenienza.

Pertanto, l’uomo, un 41enne algerino con precedenti di polizia, anche specifici, è stato denunciato per ricettazione.