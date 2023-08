Napoli – Arrestato parcheggiatore abusivo al Centro Storico, un arresto per droga al Borgo Sant’Antonio, controlli a Barra e San Giovanni

Nella scorsa giornata gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri di San Giovanni e Barra.

Nel corso delle attività sono state identificate 90 persone, controllati 39 veicoli e 18 persone sottoposte agli arresti domiciliari. Gli operatori hanno altresì contestato 2 violazioni del Codice della Strada per guida senza casco protettivo e mancata copertura assicurativa; i rispettivi veicoli sono stati sottoposti a fermo e sequestro amministrativo.

Centro storico: chiede soldi per la sosta dell’auto. La Polizia di Stato trae in arresto un parcheggiatore abusivo

Nella scorsa serata, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Mezzocannone per la segnalazione di un parcheggiatore abusivo.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno riscontrato effettivamente la presenza di un uomo che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo ma è stato raggiunto e bloccato.

Dalle attività esperite è stato accertato che il prevenuto, poco prima dell’arrivo dei poliziotti, si era avvicinato ad un automobilista al quale aveva chiesto ed ottenuto dei soldi quali titolo di pagamento della sosta.

Pertanto, un 45enne napoletano con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per estorsione.

Borgo Sant’Antonio Abate: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato arresta un 27enne di origine marocchina.

Nello scorsa serata, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, nell’ambito di servizi all’uopo predisposti, hanno notato un uomo con atteggiamento guardingo in piazza Leone.

Il servizio di osservazione esperito dai poliziotti ha trovato positivo riscontro poiché l’uomo, poco dopo, è stato avvicinato da un giovane che, in cambio di una banconota, ha ricevuto una bustina. Gli operatori hanno raggiunto e bloccato l’indagato, nella piazzetta del borgo di Sant’Antonio Abate, rinvenendo all’interno del borsello 21 involucri contenenti circa 70 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 30 euro.

Pertanto, un 27enne di origine marocchina, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di traffico di sostanze stupefacenti.