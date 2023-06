Napoli – Alto impatto a Secondigliano e a San Pietro a Patierno: i risultati

Stamattina gli agenti del Commissariato Secondigliano, i militari della Stazione dei Carabinieri di San Pietro a Patierno, personale delle Unità Operative Secondigliano della Polizia Locale del Comune di Napoli e gli operatori del Centro Servizio Veterinario dell’A.S.L. NA1, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Secondigliano e a San Pietro a Patierno.

Nel corso dell’attività sono state identificate 65 persone, di cui 25 con precedenti di polizia, controllati 56 veicoli e contestate due violazioni del Codice della Strada per revisione periodica scaduta.

Durante il servizio, gli operatori hanno controllato due aree recintate in via Comunale Tavernola e in strada comunale Selva Cafaro ed hanno sanzionato il titolare della prima per gestione illecita di rifiuti nonché segnalato al Comune di Napoli per esercizio di parcheggio di veicoli in mancanza di SCIA poiché sono stati rinvenuti due cumoli di rifiuti e numerose auto in sosta, mentre nella seconda hanno trovato un cane privo di microchip e sei galline prive di codice aziendale, pertanto il proprietario degli animali è stato sanzionato amministrativamente.