Napoli- Al Mann una mostra racconta il Real Albergo dei Poveri

Una delle più imponenti e celebri opere architettoniche di Napoli, il Real Albergo dei Poveri, costruito nel XVIII secolo da Ferdinando Fuga per volontà del re Carlo di Borbone, è l’oggetto della suggestiva mostra fotografica di Giancarlo De Luca, dal titolo “Il Real Albergo dei Poveri”, curata da Roberto Fuorvia, che sarà inaugurata il 22 settembre presso il Museo Archeologico Nazionale, nelle sale della Collezione Farnese.

In 20 scatti in bianco e nero Giancarlo De Luca riesce a condensare non solo la storia, affascinante e incompiuta di questa monumentale opera – l’edificio, di epoca settecentesca non è infatti mai stato terminato – ma riesce soprattutto a raccontare la forza del luogo, il modo in cui si è impressa nella città e l’immaginario cittadino che, per la sua destinazione d’uso e le sue dimensioni, l’edificio ha sempre continuato ad alimentare.

Una mostra, che vede il patrocinio morale del Comune di Napoli ed il sostegno morale del Mann, è il frutto di un lungo lavoro di ricerca, di tempo e passione da parte dell’autore, che lavora in banca, ma da sempre si guarda intorno attraverso l’obiettivo della sua macchina fotografica.

Cristina Basso

foto dal web