Napoli – Aggredisce la madre per soldi, 43enne nei guai

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in vico Campagnari per la segnalazione di una lite familiare.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato che il figlio, poche ore prima, l’aveva aggredita e minacciata per poi sottrarle 130 euro.

Un 42enne napoletano con precedenti di polizia è stato denunciato per furto e minacce.