San Giorgio a Cremano – “Concerti per le periferie”, in Largo Arso la fanfara del X Reggimento Carabinieri Campania

“La Fanfara del X Reggimento Carabinieri Campania si è esibita oggi in Largo Arso, nell’ambito del percorso “Concerti per le Periferie – Primavera 2024”, messo in campo dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli con l’obiettivo di diffondere la cultura della legalità e avvicinare i cittadini “alle divise”. Il Sindaco Giorgio Zinno, d’accordo con il Presidente del Consiglio Comunale e con il Luogotenente C.S. Francesco di Maio, comandante della Stazione dei Carabinieri di San Giorgio a Cremano, ha invitato a questa esibizione ufficiale anche le scuole, proprio per mostrare agli studenti adolescenti l’importanza delle forze dell’ordine e rimarcare l’importanza della loro presenza sul territorio.

“Diffondere la cultura della legalità è possibile anche attraverso la musica e l’arte – ha detto il Sindaco Zinno – ed oggi, grazie alla presenza di questo reparto speciale dei Carabinieri, abbiamo portato gli uomini e le donne in divisa e il loro talento, in questa parte della città, con grande interesse anche da parte dei residenti”.

Oltre a brani classici, la Fanfara ha coinvolto anche i più piccoli che hanno cantato accompagnando i musicisti con grande partecipazione. Grande emozione durante l’Inno Nazionale con cui la Fanfara ha aperto l’esibizione e durante la Fedelissima, la marcia d’ordinanza con cui, al termine della mattinata, i Carabinieri hanno salutato i presenti.

Presente anche il Maggiore Francesca Romana Ruberto, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Torre del Greco che ha testimoniato con parole molto intense la presenza dei Carabinieri sul territorio di San Giorgio a Cremano ed altre autorità civili e militari, tra cui : il Vicequestore Donatella Grassi, dirigente della Polizia di Stato di San Giorgio a Cremano; il Cap. Antonio Di Gesù, comandante della Guardia di Finanza di Portici-Ercolano; il Com. Gabriele Ruppi che dirige il Corpo di Polizia Municipale di San Giorgio a Cremano. L’evento ha coinvolto anche i residenti della zona grazie a Don Rosario Esposito, parroco della SS. Addolorata di via Pessina che svolge una costante catechesi volta alla legalità e al rispetto.