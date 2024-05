Ercolano – Mancanze d’acqua per guasto improvviso, ecco le zone interessate

GORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un GUASTO IMPROVVISO, nelle seguenti zone del Comune di ERCOLANO:

TRAVERSA DI VIA GUGLIELMO MARCONI

TRAVERSA DI VIA TIRONI DI MOCCIA

TRAVERSA I DI VIA TIRONI DI MOCCIA

TRAVERSA II DI VIA TIRONI DI MOCCIA

VIA BELVEDERE

VIA CAMPANIA

VIA CAPRILE

VIA GUGLIELMO MARCONI

VIA NAPOLI

VIA TIRONI DI MOCCIA

VIA WINCKELMANN

tutte le traverse della zona

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.

Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 21:30 di martedì 14 maggio 2024