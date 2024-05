Torre Annunziata – Furti notturni: arrestate due persone

A Torre Annunziata i Carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno arrestato per furto aggravato in concorso due persone di 41 e 55 anni. Sono già noti alle forze dell’ordine.

I carabinieri – allertati dal 112 – sono intervenuti questa notte in piazza Ernesto Cesaro e hanno sorpreso i 2 che avevano forzato una saracinesca di un ortofrutta dopo aver infranto la vetrina.

I militari hanno bloccato i malviventi che – dopo aver preso 180 euro dal negozio – hanno tentato di fuggire.

Il denaro è stato restituito al legittimo proprietario mentre gli arrestati sono in attesa di giudizio.