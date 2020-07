Napoli – Accoltella un uomo, fermato 41enne

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e dei Commissariati San Carlo Arena e Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, sono stati avvicinati in piazza Cavour, all’esterno di un bar, da una persona con una ferita al collo.

I poliziotti hanno accertato che la vittima, poco prima, era stata aggredita da uomo che, grazie alle descrizioni fornite, è stato rintracciato poco distante nella stessa piazza.

L’aggressore, alla vista dei poliziotti, si è disfatto di un coltello a serramanico della lunghezza di 13 cm per poi essere bloccato.

C.V., 41enne napoletano, è stato denunciato per lesioni personali aggravate.