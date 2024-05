Castellammare – Lavori alla rete idrica, mancanze d’acqua il 9 maggio: i dettagli

Gori comunica che nell’ambito delle azioni per la tutela della risorsa, è in programma un intervento sulla rete idrica del Comune di CASTELLAMMARE DI STABIA.

Sono, pertanto, previste mancanze d’acqua e/o abbassamenti della pressione idrica dalle 14:00 alle 19:00 di giovedì 9 maggio 2024, alle utenze ubicate nelle seguenti strade e località:

TRAVERSA FONTANELLE

TRAVERSA LATTARO

VIA SAN BENEDETTO

VIA VECCHIE FONTANELLE

TRAVESA GESUITI, dal civico 54 al civico 64

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

L’interruzione del servizio è dovuta ad una attività di analisi della rete idrica comunale e rientra nel piano di azioni per la riduzione delle perdite idriche.

I tecnici hanno organizzato una serie di manovre di controllo dei flussi idrici. Le attività si svolgono in modo alternato su limitate zone del territorio.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.