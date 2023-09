Napoli – 31 dosi di cocaina, arrestato 35enne

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Carriera Grande hanno notato due persone sedute su una pachina, una delle quali consegnava all’altra qualcosa in cambio di denaro.

I poliziotti sono prontamente intervenuti bloccando la fuga dell’indagato che è stato trovato in possesso di 31 dosi di cocaina e 50 euro; pertanto lo stesso, un 35enne romeno con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.