Napoli- 2 arresti alla Sanità, sanzionata un’agenzia di scommesse al Rione Bussola, una denuncia per violenza sessuale a Santa Lucia

Sanità: sorpresi con 43 kg di TLE in casa. Arrestati.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Gian Battista Alfano hanno notato un uomo a bordo di uno scooter che, dopo aver parcheggiato, è entrato in uno stabile con una busta che aveva sul mezzo.

I poliziotti, insospettiti, hanno raggiunto l’uomo in un appartamento dove era presente anche un’altra persona ed hanno rinvenuto 4 buste contenenti 215 stecche di tabacchi lavorati esteri privi del marchio dei Monopoli di Stato per un peso di circa 43 kg.

R.M. e S.M., napoletani di 40 e 30 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per contrabbando di tabacchi lavorati esteri; inoltre, al conducente sono state contestate due violazioni del Codice della Strada poiché il veicolo su cui viaggiava era privo di copertura assicurativa e per guida senza patente perché mai conseguita.

Infine, lo scooter è stato sequestrato.

Rione della Bussola: controlli straordinari. Sanzionata un’agenzia di scommesse.

Ieri gli agenti del Commissariato Secondigliano, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel Rione della Bussola.

Nel corso dell’attività sono state identificate 119 persone, di cui 31 con precedenti di polizia, e controllati 77 veicoli.

Ancora, in via Nuova Detta Casoria i poliziotti hanno controllato un’agenzia di scommesse elevando sanzioni per un totale di 5400 euro poiché il titolare, in violazione della normativa anti Covid-19, non aveva esposto il cartello indicante il numero massimo di persone che potevano accedere al locale e perché sorpreso a vendere alimenti e bevande sprovvisto della S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) comunale per l’attività di esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande.

Santa Lucia: denunciato per violenza sessuale

Ieri mattina i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Nazario Sauro hanno notato un gruppo di persone che stava trattenendo un uomo ed hanno accertato che quest’ultimo, poco prima, si era avvicinato ad una donna strattonandola ed abbracciandola contro la sua volontà.

Un 27enne gambiano, irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato per violenza sessuale.