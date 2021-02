Mugnano – Ruba un’auto, in manette 23enne

I carabinieri della stazione di Mugnano di Napoli hanno arrestato per furto di un’auto A. C , 23enne di Villaricca già noto alle ffoo. Il veicolo era stato rubato mezz’ora prima a San Sebastiano al Vesuvio e l’allarme satellitare installato a bordo ha lanciato il segnale alla centrale operativa 112.

I militari hanno così rintracciato il veicolo ed il 23enne che, ancora a bordo, ha provato a fuggire abbandonando poi l’auto nel bel mezzo della carreggiata e paralizzando il traffico del centro di Mugnano. Fuggito a piedi è stato bloccato e arrestato dopo una corsa di circa 200 metri.

All’interno dell’auto, poi restituita al legittimo proprietario, un arnese da scasso posto sotto sequestro.

C. è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.