Lodi – Deraglia treno ad alta velocità, 2 morti e 31 feriti

Questa mattina un treno ad alta velocità è deragliato nei pressi di Lodi lungo la linea Milano-Bologna. Il treno era partito alle 5.10 dalla stazione di Milano centrale ed è uscito dalla sede ferroviaria poco dopo, in prossimità di Lodi, nel comune di Ospedaletto Lodigiano.

Sul posto la Polizia ferroviaria, Vigili del fuoco per i soccorsi e la Polizia stradale che si è occupata delle conseguenze sulla circolazione stradale della zona.

Partita immediatamente la squadra di esperti del Noif (Nucleo operativo incidenti ferroviari) della Polizia ferroviaria che ha raggiunto il luogo dell’incidente per dare supporto tecnico agli agenti che stanno conducendo le indagini.

Attualmente la zona è stata posta sotto sequestro per i rilievi per accertare le cause dell’incidente. l transito ferroviario al momento è sospeso in entrambe le direzioni.