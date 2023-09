Lo scrittore francese Goldemberg presenta il nuovo romanzo al Grenoble

di Cristina Basso

Il poliedrico scrittore francese Daniel Goldemberg, che ha firmato all’inizio della sua carriera anche numerose opere come autore teatrale, regista e sceneggiatore, presenterà il suo nuovo romanzo dal titolo Passage de la vie, tradotto in Italia da Dora Sannino per terra Somnia Editore, e uscito in Francia con éditions à hélice, il prossimo giovedì 21 settembre alle 18.00 presso l’Istituto francese di Napoli, prima tappa di un tour di presentazione che lo vedrà impegnato nelle principali città italiane. Lo scrittore, 92enne, entrerà in dialogo con lo scrittore e direttore editoriale di Terra Somnia Editore, Paolo Miggiano e con la professoressa Annalisa Aruta, preceduto dall’intervento istituzionale della Console e direttrice dell’Istituto Lise Moutoumalaya.

Le presentazioni napoletane di Passage de la vie proseguiranno all’Archivio di Stato il 23 settembre con la giornalista Titti Marrone nell’ambito della IX edizione della fiera Ricomincio dai libri, per poi fare tappa il 24 a Caserta presso la libreria Feltrinelli con il magistrato Lello Magi e l’editore Paolo Miggiano, e concludersi infine presso la libreria IoCiSto al Vomero con il presidente dell’Associazione Memoriae-Museo della Shoah Nico Pirozzi e l’editore Alessandro Polidoro, il tutto con letture di brani a cura della traduttrice Dora Sannino.