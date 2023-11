Italia 2023 – Aumentano le famiglie monopersonali

Una tendenza che sottolinea il cambiamento dello stile di vita e della condivisione dell’individuo all’interno della società.

Crescono infatti le cosiddette famiglie monopersonali, cioè famiglie composte da una sola persona.

In Italia sono il 33% le famiglie monopersonali e si prevede che nei prossimi 20 anni aumenteranno le persone sole del 17%, i genitori single del 9%, mentre diminuiranno del 18% le famiglie con figli.

Questo movimento sociale si verifica perché secondo uno studio il 60% degli italiani è sempre più incline ad una vita solitaria fatta di esperienze e viaggi diventando meno predisposti all’accettazione di compromessi che una condivisione di vita con un’altra persona ti impone. Stiamo diventando sempre di più una società prettamente individualista.

Si preferiscono difatti relazioni connesse da una modalità distaccata e più libera, riuscendo a colmare i momenti di solitudine con momenti che non determinano un’attenzione e un impegno particolare.

Molti ammettono di essere orgogliosi di vivere da soli, sottolineando la soddisfazione della propria indipendenza e libertà. Insomma uno stile di vita molto leggero non sommerso da forti responsabilità che in genere invece un contesto familiare comporta.

Va chiarito però che, se pur una scelta preferita principalmente per uno stile di vita più spensierato va aggiunto che ad incidere sono anche le condizioni economiche.

Oggi avere una famiglia propria, costa e non poco; molti giovani non riescono a sostenere tali costi (non a caso oggi i nuclei familiari sono formati principalmente da tre persone, dunque con una media di un figlio a famiglia), portandoli ad una soluzione diversa. Le cause di questo andamento sono molteplici: la difficoltà nel trovare un lavoro stabile; l’allungamento del periodo della spensieratezza, diventando sempre più tardi autonomi e l’impossibilità di potersi realizzare in modo incisivo.